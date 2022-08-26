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Синоптик: смог уйдет из Москвы 29 августа

13:52
  • пятница
  • 26 августа 2022

К этому времени ветер переменится

Смог и запах гари могут уйти из столичного региона из-за изменения направления ветра на северо-западный. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Смог в Москве начал рассеиваться

По словам синоптика, с понедельника, 29 августа, можно рассчитывать на то, что ветер сменит направление на северо-западное, благодаря чему дым от пожаров в Рязанской области, если он к тому времени еще останется, будет сносить в противоположную сторону от Москвы.

До этого времени ветер будет юго-восточным, поэтому вероятность появления смога и запаха гари в столице сохранится, цитирует Синенкова РИА Новости.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что очистить воздух в столичном регионе поможет хороший ливень. Он потушил бы лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях, от которых в Москве распространился запах гари и смог. Однако до конца текущей недели обильных осадков ожидать не стоит.

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