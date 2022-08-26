Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от России и Украины

Специалисты будут под защитой

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) получила гарантии безопасности от России и Украины.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что провел переговоры с главой МАГАТЭ и президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь на ЗАЭС может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", — сообщил Макрон.

Накануне стало известно, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться уже в ближайшие дни. Россия призывает ООН и агентство потребовать прекращения обстрелов атомной станции. В Москве подчеркнули, что страны Запада, снабжая Украину все более тяжелыми видами вооружения, становятся соучастниками и пособниками ее преступлений.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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