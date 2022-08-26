Путин рассказал о поддержке "Аэрофлота"

Государство старается помочь компании

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 августа, провел встречу с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским. Особое внимание в ходе беседы было уделено работе компании в сфере пассажирских перевозок.

Путин напомнил, что "Аэрофлот" – крупнейший российский перевозчик. Государство старается поддержать все компании в этой области, в том числе "Аэрофлот" как "нашего чемпиона по перевозкам".

Правительство выделило группе "Аэрофлот" 50 млрд рублей для покрытия операционных расходов. Первый транш в размере 10,3 млрд рублей был получен за апрель–май.

Александровский заявил, что оценивает ситуацию "очень позитивно и стабильно, особенно в рамках 2022 года". Самолеты компании активно летают благодаря мерам государственной поддержки.

Помимо субсидий по пассажиропотоку были выделены субсидии на возврат билетов группы "Аэрофлот", принято решение об увеличении уставного капитала, цитирует главу компании пресс-служба Кремля.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что как бы наши "партнеры" ни хотели бы оставить нас без гражданской авиации, это им не удалось. Общими усилиями и при поддержке прежде всего президента Российской Федерации России удалось сохранить авиацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"