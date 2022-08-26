Талибы запретили майнинг криптовалют

Уже арестованы 13 человек
Контролируемый правительством радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Центральный банк Афганистана ввел запрет на майнинг криптовалют, пишет Bloomberg.
"Центральный банк дал нам распоряжение запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам использование мошеннических цифровых валют, таких как биткойн", - сообщил начальник уголовного розыска в полицейском управлении провинции Герат Саед Шах Саадат.
Он уточнил, что уже арестованы 13 человек, закрыто более 20 криптобирж.
Как указывает агентство, ранее некоторые жители Афганистана обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления и не допустить их попадания в руки талибов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"