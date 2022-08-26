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Талибы запретили майнинг криптовалют

14:06
  • пятница
  • 26 августа 2022

Уже арестованы 13 человек

Контролируемый правительством радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Центральный банк Афганистана ввел запрет на майнинг криптовалют, пишет Bloomberg.
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"Центральный банк дал нам распоряжение запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам использование мошеннических цифровых валют, таких как биткойн", - сообщил начальник уголовного розыска в полицейском управлении провинции Герат Саед Шах Саадат.

Он уточнил, что уже арестованы 13 человек, закрыто более 20 криптобирж.

Как указывает агентство, ранее некоторые жители Афганистана обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления и не допустить их попадания в руки талибов.

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