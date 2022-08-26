Лукашенко: Россия готова предоставить Белоруссии 1 млн тонн зерна

Это подтвердил Владимир Путин, заявил белорусский лидер

Минск попросил Москву зарезервировать для Белоруссии 500 тысяч тонн зерна, но Россия готова предоставить и 1 млн тонн. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко передал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил "отложить" полмиллиона тонн зерна. В ответ российский лидер "говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам".

Как пояснил Лукашенко, он попросил Россию о резерве зерна "на всякий случай", хотя Белоруссия планирует собрать собственный хороший урожай. Однако для развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма.

При этом у Белоруссии будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок, заверил Лукашенко. По его словам, "у нас с Россией будет все обеспечено", сообщает агентство "БелТА".

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее рассказал, что белорусский экспорт в Россию в июне достиг исторического максимума в 2 млрд долларов за месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"