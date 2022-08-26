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Шольц рассказал о своем опыте с легкими наркотиками

14:15
  • пятница
  • 26 августа 2022

В скором времени в Германии легализуют каннабис

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ему было сложно согласиться с идеей о легализации каннабиса.
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"Мне было сложно воспринять в качестве правильного решение о легализации марихуаны в первую очередь потому, что я раньше никогда не курил травку", - цитирует канцлера газета Zeit.

Он добавил, что есть люди, "которые прокурили себе все мозги", при этом большая часть употребляющих каннабис делает это "в наполовину разумных пределах".

Легализация каннабиса в ФРГ предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Правительство получит полномочия по контролю поставок марихуаны в лицензированные магазины для продажи совершеннолетним.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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