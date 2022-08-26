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VK запускает стриминговый сервис

14:26
  • пятница
  • 26 августа 2022

Стримеры будут получать 90% прибыли от подписок

Сервис VK Play запустил бета-тестирование своей стриминговой платформы VK Play Live.

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"Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составляет всего 10% на все платные подписки. В отличие от других платформ, стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки", - сообщила пресс-служба компании.

Проведение прямых трансляций уже доступно на площадке. Для этого необходимо подать заявку на участие в тестировании. Кроме того, стримеры смогут создавать платные подписки на свои каналы от 10 рублей и выше.

VK Play представляет собой игровую площадку для персональных компьютеров. Она объединяет маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.

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