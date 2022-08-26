На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову

Его якобы подозревают в военных преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову.

Глава Чечни обвиняется в разработке и планировании "военных операций" на территории Украины в феврале-марте этого года.

"Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также обвинения выдвинуты в адрес Даниила Мартынова - бывшего помощника Кадырова, ныне замглавы управления Росгвардии по Чечне. И Хусейна Межидова, командира батальона "Юг".

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