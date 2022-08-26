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Китай начал новые учения у Тайваня

14:42
  • пятница
  • 26 августа 2022

В ответ на "меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе"

Народно-освободительная армия Китая после сообщений о приезде на остров новой делегации США вновь проводит военные учения в воздушном и морском пространстве у Тайваня.

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"Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - цитирует РИА "Новости" сообщение Восточной зоны боевого командования НОАК.

Там добавили, что это "стандартное военное мероприятие в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе".

Как подчеркнули военные, командование продолжит тренировки, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая.

Завершены ли учения, не уточняется.

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