Китай начал новые учения у Тайваня

В ответ на "меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе"

Народно-освободительная армия Китая после сообщений о приезде на остров новой делегации США вновь проводит военные учения в воздушном и морском пространстве у Тайваня.

"Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - цитирует РИА "Новости" сообщение Восточной зоны боевого командования НОАК.

Там добавили, что это "стандартное военное мероприятие в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе".

Как подчеркнули военные, командование продолжит тренировки, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая.

Завершены ли учения, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"