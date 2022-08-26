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Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости

15:05
  • пятница
  • 26 августа 2022

Поздравление было адресовано простым жителям Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 26 августа, заявил, что у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам, поскольку "ничего в них плохого нет".
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Белорусский лидер заявил, что украинцы — "люди хорошие", "это наши люди". Так Лукашенко объяснил свое поздравление с Днем независимости Белоруссии.

По словам президента Белоруссии, простые украинцы — не "нацики", к ним относятся только "те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров", сообщает агентство "БелТА".

Украина отмечала День независимости 24 августа. В Киеве с 22 по 25 августа запретили проводить массовые мероприятия, объяснив это соображениями безопасности. Госдепартамент США перед праздником призвал американцев срочно покинуть территорию Украины.

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