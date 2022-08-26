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В России усомнились в готовности Великобритании прекратить выдачу виз россиянам

15:20
  • пятница
  • 26 августа 2022

Лондон не станет рисковать своим имиджем

Британские власти в вопросе о визах для россиян не станут ставить под угрозу имидж страны как притягательного центра туризма, инвестиций и академических обменов. Такое мнение высказал в пятницу, 26 августа, временный поверенный России в Великобритании Александр Гусаров.
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Комментируя возможность визовых ограничений и запретов со стороны Великобритании, дипломат предположил, что "здесь поостерегутся".

Гусаров напомнил, что пока британцы высказываются по этой теме осторожно, устами непрофильного министра — например, главы Минобороны Бена Уоллеса. Предположительно, Лондон все-таки будет ориентироваться на вызревающий консенсус в Европе, сообщает ТАСС.

Великобритания вышла из состава ЕС, поэтому решения по визовому режиму с Россией она принимает автономно от Евросоюза.

Между тем ЕС готовится выработать единую позицию по теме выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос вынесут на общее обсуждение в рамках неформальной встречи, которая запланирована на 30 августа в Праге на уровне министров иностранных дел стран — членов ЕС. Ограничения поддерживают власти Эстонии, Литвы и Финляндии.

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