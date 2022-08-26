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"Нет запаха - не берите": шеф-повар объяснил, как выбрать дыню

15:14
  • пятница
  • 26 августа 2022

Спелость можно определить по ямке от хвоста

Шеф-повар бара Septa Ярослав Иншаков рассказал порталу "Газета.ru", что при выборе дыни ориентироваться следует в первую очередь на запах.
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"Если у дыни нет никакого запаха, не берите его. Скорее всего, его выращивали на скорую руку с химическими веществами. Если дыня имеет травянистый запах, свежий и не особенно выразительный, значит плод еще зеленый и несладкий", - сказал эксперт.

Он добавил, что, если аккуратно постучать по кожуре костяшками пальцев, похлопать раскрытой ладонью или слегка щелкнуть, звук должен быть глуховатым, но отчетливым.

"Но если вы услышите звонкий звук, то плод был сорван зеленым и не дозрел. Если дыня переспела, кожа будет поглощать звук", - отметил Иншаков.

По его словам, спелость можно определить и по ямке от хвоста. Она должна быть мягче, чем вся остальная кожа дыни.

"Любые трещины, надрезы, другие даже незначительные механические повреждения кожуры - это ворота для патогенной микрофлоры. Дынная мякоть - очень благоприятная среда для ее развития", - также предупредил шеф-повар.

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