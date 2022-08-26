Собянин осмотрел новое здание филиала №3 детской поликлиники №130 в Кунцеве

Здание, которое строили по индивидуальному проекту, откроется в сентябре

В столице на данный момент одновременно возводится 20 новых поликлиник, еще около сотни модернизируются. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра готового к сдаче медучреждения в районе Кунцево. Четырехэтажное здание, которое строили по индивидуальному проекту в соответствии с московским стандартом, откроет свои двери уже в сентябре. Как и новый корпус школы с углубленным изучением естественных наук и ИТ. Она находится по соседству.

Школа мечты. Просторная, современная, яркая, функциональная. И дело не только в отделочных материалах. В "начинке". Взять хотя бы этот кабинет. Был один. Стало два. Благодаря мобильной перегородке. А это кабинет информатики, точнее настоящий IT-полигон, где есть все для полёта технической мысли. К примеру, 3D-принтер помог реализовать ни один проект - даже логотип школы напечатать.

"Сначала строится 3D-модель, затем модель готовится к печати, она делится на слои и после этого уже отправляется в печать", - рассказывает учитель.

Спектр знаний, который можно получить в этом многофункциональном пространстве, широк. Программирование микроконтроллеров, моделирование, прототипирование, написание программ, приложений. Современная аппаратура и технологии - ученику в помощь.

"В этом корпусе много учебных лабораторий. Он позволяет не только изучать углубленно отдельные предметы, развивать IT-направление, которое для нашей школы интересно, направление предпринимательского класса, естественно-научные направления, но и предоставлять максимальный спектр образовательных услуг жителям района", - сказал Антон Петров, директор школы №64.

Например, дополнительное образование детей из других учреждений. Все потому, что корпус школы на 400 мест построен "на вырост". Даже спортзалов - два. И на улице - спорткластер. Учеников уже давно разбирает любопытство - что же там внутри! Потому мэра Москвы ждали с нетерпением.

Актовый зал ничуть не хуже любого концертного зала столицы. Разница лишь в количестве посадочных мест. Тут поменьше. Спортивный зал оборудован даже душевыми. Мимо столов для настольного тенниса пройти никто не может. Сергей Собянин тоже не удержался (см. видео).

Школа была открыта еще в 1964 году. Сегодня это крупный образовательный комплекс. Здания, включая новое, позволят разделить потоки обучающихся. Начальная, средняя и старшая школа не будут стеснены.

"Чтобы школа была такого размаха, никто не ожидал. Мы думали, что это будет что-то отдаленно напоминающее нашу школу, но это превзошло все ожидания", - сказала Елизавета Пеленкова, ученица 9 "Г" класса школы №64.

Столичный район Кунцево динамично развивается. Потому открытие новой поликлиники на улице Академика Павлова - событие долгожданное. Вдвое больше по площади, чем построенная по советским стандартам. Весь коллектив уже здесь, на новых рабочих местах.

"Программа достаточно большая по реконструкции поликлиник. Одновременно в городе строится 20 поликлиник и реконструируется более сотни. Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы, значительно улучшится. Новые поликлиники строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учетом мнения врачей и пациентов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В распоряжении специалистов - новейшее медицинское оборудование. Прием будут вести даже узкие специалисты. Комфорт для посетителей продуман до мелочей. В зонах ожидания - кулеры и мягкая мебель. В течение месяца лечебное учреждение откроет двери.

Анастасия Мартынова, Константин Степанов-Молодов, Валерий Белинский, Юрий Тимошин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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