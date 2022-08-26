Верховые лесные пожары в Рязанской области ликвидировали

Но ситуация по-прежнему остается сложной

Верховые лесные пожары в Рязанской области, где в тушении в том числе задействованы и московские спасатели, ликвидированы благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок. Об этом сообщили в МЧС. Но ситуация по-прежнему остаётся довольно сложной. За сутки площадь, пройденная огнём, увеличилась почти на 3 тысячи гектаров. Сейчас в Рязанской области действуют 7 очагов возгорания. Природные пожары пока не удаётся потушить и в других регионах нашей страны.

Ростовские пожарные проливают горящие камышовые заросли, но пламя словно не реагирует на воду. Ландшафтный пожар на левом берегу Дона возник днем в четверг и начал быстро распространяться. Этому способствовал штормовой ветер до 30 метров в секунду. Огонь охватил 60 гектаров прибрежной полосы. Для тушения, кроме автомобильной техники, привлекли два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

В пятницу возгорание удалось локализовать. Местные власти утверждают, что причиной ЧП мог стать поджог. Удалось остановить верховые пожары в Рязанской области. Ветер в регионе, где уже две недели горят леса, наконец стих. Поэтому в Москве и Подмосковье почти не ощущается запаха гари и дыма. В ликвидации пожара участвуют почти 10 тысяч специалистов.

"Частично локализовали кромку пожара. Техника имеется для прокладки минерализованных полос. Задача – проложить полосы, в дальнейшем не допустить переход огня через данные полосы", - сказал Дмитрий Селин, заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана".

Режим ЧС в регионе по-прежнему действует. Жители поселка Голованово - всё ещё в пункте временного размещения. Угрозы домам нет, но комиссия, приехавшая к эвакуированным в поселок Тума, решила, что с возвращением стоит подождать.

Стена огня меньше чем в 10 километрах от окраины города Ухта в республике Коми, всего в 3 – от дачных поселков. Накануне здесь загорелось бывшее торфяное болото, которое высушили в конце прошлого века. В пятницу на помощь местным спасателям прибыла группа из Красноярска – 50 десантников-пожарных.

"Это самый сложный пожар в республике Коми. С учетом того, что он угрожает населенному пункту и объектам экономики. Под угрозой нефте- и газопровод", - сообщил Владимир Дробахин, главный аналитик Лесопожарного центра Коми.

В регионе аномально жаркий конец августа, дожди обещают лишь в начале следующей недели. Жители Ухты и соседних населенных пунктов плотно закрывают окна в домах.

"Уже до головных болей доходит. Сегодня ветер поменялся", - сказал Виктор Филиппов.

- У нас из окошка лес было видно. Сегодня соседний дом уже не видно.

В Якутии действуют пять лесных пожаров на площади почти 80 тысяч гектаров. К кромке огня подобраться сложно, объясняют сотрудники "Авиалесоохраны".

"Очень болотистая местность. Проходимость тяжелая. Нужно до пожара бежать по колено в грязи. А на верхушке сухо. Большой огонь", - рассказал Артем Дорофеев, десантник-пожарный ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана".

Тем не менее за минувшие сутки специалистам удалось ликвидировать 2 природных пожара, еще один локализован. Власти республики отменили режим чрезвычайной ситуации.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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