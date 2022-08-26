Украинские националисты обстреляли электростанцию в Энергодаре

Несколько снарядов упали вблизи хранилища радиоактивных изотопов

В Запорожской области украинские националисты открыли огонь по электростанции в Энергодаре. Несколько снарядов упали вблизи хранилища радиоактивных изотопов. По данным систем контроля, радиационный фон в окрестностях АЭС пока остаётся в норме.

Очередной террористический акт украинские националисты совершили возле оздоровительного центра "Криворожский горняк" в городе Бердянске Запорожской области. Сейчас здесь проживают беженцы из Мариуполя. По предварительным данным, погиб один человек - замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.

В Харьковской области спецназ Росгвардии обнаружил схроны с оружием иностранного производства. На чердаке гаража и в частном доме хранились обмундирование, материалы для изготовления взрывных устройств, гранатомет, восемь ручных гранат и более 1000 патронов. Также был задержан корректировщик артиллерии ВСУ. Им оказался местный житель, офицер запаса ВСУ. В последнее время диверсионно-разведывательные группы националистов активизировались. Чтобы не допустить их проникновения на освобожденные территории, на блокпостах весь транспорт проверяет российская военная автоинспекция.

"Мы работаем совместно с местной полицией - останавливаем, проверяем. Зачастую непросто - диверсионно-разведывательные группы противника работают", - заявил командир отряда ВАИ ЦВО Виктор.

По позициям украинских националистов бьют РСЗО "Град". Реактивная система, десятилетиями проверенная в боях, не оставляет боевикам ни единого шанса. Координаты целей наши расчеты получают от артиллерийской разведки и подразделений беспилотных летательных аппаратов. С помощью БПЛА осуществляется контроль поражения колонн и укреплений противника.

"Наши если заходят, прикрываем там колонны. Естественно, заряжаем сначала полностью пакет, всем расчетом выезжаем на огневую, отстреливаемся - нам скажут, сколько надо снарядов отправить", - сказал Василий, старший наводчик боевой машины БМ-21 "Град".

Очередной выезд на огневую точку - уже в темное время суток. В этих условиях главное - соблюдать светомаскировку. А уже потом огненный ураган не даст противнику нанести ответный удар.

Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе этого ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины.

"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Союзные силы в эти дни ведут наступление на Краматорск. Бои развернулись в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка в Артемовском районе. Беспилотник фиксирует передвижение на местности групп националистов. По ним незамедлительно наносится удар. Подразделения ВДВ Вооружённых сил России уничтожают опорные пункты националистов с помощью огнеметов.

С каждым днем союзные силы теснят подразделения ВСУ, но националисты пока еще наносят удары по мирным объектам Донбасса. Главная мишень - жилые кварталы и инфраструктура Донецка.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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