"Измерять температуру в спальне не будем": министр ФРГ - об экономии газа

Однопартийцы просят канцлера начать переговоры с Россией

Правящая партия Германии выступила за прекращение поставок вооружений на Украину и начало переговоров с Россией. Открытое письмо Олафу Шольцу направили депутаты бундестага от социал-демократической партии, члены Европарламента, а также мэр Дортмунда. Канцлер на обращение однопартийцев пока никак не отреагировал. Хотя нормализация отношений с Москвой могла бы помочь Германии, да и всему ЕС, выйти из энергетического кризиса, спровоцированного антироссийскими санкциями.

В Мадриде - плюс 30. В Барселоне - плюс 28. Внутри общественных зданий Испании теперь тоже будет душно. Парламент этой страны решил не идти против общеевропейского тренда, избрав путь тотальной экономии.

- Экономия энергии приносит пользу нам всем. Это помогает нам противостоять шантажу Путина.

Но если для европейских политиков это выбор, то у обычных граждан, за которых они решают, его попросту нет. Из-за роста цен на газ и электричество они вынуждены отказываться от прежней жизни. Кондиционер, телевизор и горячая вода. Все это для многих европейцев становится не по карману. В той же Великобритании уже с октября счета снова вырастут - сразу на 80 процентов.

"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось. Но теперь министры должны принять меры, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - сообщает канал London Live.

Год назад о таком и подумать было нельзя. Как и представить то, что Европа начнет так стремительно деградировать, судорожно метаясь по миру в поисках альтернатив российскому газу. Макрон для этого отправился в Алжир, где, судя по всему, не получил желаемого.

"Алжирский газ не может изменить ситуацию с газоснабжением Франции. Впрочем, наша страна не настолько сильно зависит от этого вида топлива", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

С той же целью Шольц ездил в Норвегию, которая сегодня официально заявила, что не будет просить свои энергетические компании поставлять газ в ЕС по фиксированным ценам. То есть покупать придется по рыночным, которые ближе к зиме устремятся в космос. Это вполне очевидно и для немецкого правительства, которое уже заявило о том, что расход газа и электричества будет под жестким контролем.

"Мы, конечно, не будем измерять температуру у вас в спальне. Частная жизнь неприкосновенна. Но мы обозначили ряд мер, которые касаются частных домохозяйств. Они возлагают на них ответственность вносить свой вклад в экономию газа", - предупредил Роберт Хабек, министр энергетики ФРГ.

Немецкая пресса на этот счёт иронизирует. "Экономь с Хабеком", - гласит заголовок. Впрочем, немцам не до смеха. Кризис набирает обороты. И вот уже однопартийцы, сообщает Der Spiegel, просят канцлера начать переговоры с Россией, чтобы избежать возможной катастрофы. Газ Германии крайне необходим. "Северный поток-1" - на профилактике, которая может затянуться. Канада ведь с турбинами обманула. Есть ещё "Северный поток-2". Но его Шольц не решается запустить. В итоге страдает пол-Европы, где начинают звучать призывы о снятии с России части санкций. Голландский город Гаага об этом заявил прямо.

Заголовок Reuters: "Голландский город Гаага добивается освобождения от санкций ЕС против России". Цитата: "Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры".

Украинцы, конечно, этого Гааге не простят. Они надеялись судить Россию в этом городе, а теперь его власти едва ли не умоляют, чтобы русские продали им газ. При этом никто почему-то не обращает эти призывы к США, которые обещали помочь союзникам, втягивая их в украинскую авантюру. Теперь же штатовские газовые гиганты получают рекордные прибыли. Как, впрочем, и производители оружия, поставляя его на Украину. Причем куда именно оно потом идёт, проговорились в Пентагоне, даже они точно не знают.

"Украинские чиновники ведут учёт американского оборудования с помощью ручных квитанций, это всё бумага. И как только оборудование попадает на Украину, я не думаю, что у них есть точные данные относительно того, где оказывается это оружие", - сказал исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл агентству Bloomberg.

Javelin и прочую американскую амуницию уже давно можно купить на черном рынке. И продавцами значатся именно украинцы. Впрочем, администрации Джо Байдена сейчас не до таких мелочей. У президента на носу промежуточные выборы. И пока шансов на удачный исход у демократов немного. Сторонники республиканцев сплотились, используя любую возможность напомнить о себе.

До того, как Байдена перебили сторонники республиканцев, он рассказывал избирателям о недавних ракетных ударах по территории Сирии, которые нанесли американцы в целях безопасности. При этом весь западный мир почему-то никак на это не отреагировал. Впрочем, и сплочённым его тоже назвать уже никак нельзя. Некоторые страны все же проявляют самостоятельность. Это касается и Сербии, и Венгрии, власти которой сегодня выдали "Росатому" разрешение на строительство в стране атомной электростанции "Пакш-2".

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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