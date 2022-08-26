Мишустин назвал приоритеты Евразийского экономического союза

Главное - сохранить набранные темпы и минимизировать последствия санкций

В условиях санкций открываются новые возможности для стран Евразийского экономического союза. Об этом сегодня говорили на заседании глав правительств пяти стран, входящих в ЕАЭС. Встреча прошла на озере Иссык-Куль в Киргизии, которая в этом году председательствует в объединении.

Союз доказывает свою эффективность и устойчивость в условиях рестрикций. За первый квартал этого года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента и составил 470 миллиардов долларов.

"В нынешних условиях главное - сохранить набранные темпы и минимизировать последствия санкций для всех государств пятёрки, обеспечить благополучие наших граждан. Для этого необходимо совместно реагировать на новые вызовы и угрозы. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая в мае на заседании Высшего ЕЭС, более тесная интеграция позволит нам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от политической конъюнктуры", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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