Собянин осмотрел новую детскую поликлинику в районе Кунцево

Мэр поручил ускорить открытие объекта

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники на улице Академика Павлова в районе в Кунцево. Строительство объекта уже завершено.

Здесь всё по новому стандарту. Расположение кабинетов, комфортная зона ожидания приёма, удобная навигация. Старая поликлиника находится рядом с новым здания. Площадь здесь в два раза больше. Принимать будут уже знакомые местными жителями врачи. Заработает отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, неотложной помощи, а также молочно-раздаточный пункт.

"У нас такая программа достаточно большая по реконструкции поликлиник, но еще и по строительству. Одновременно в городе строится 20 поликлиник и одновременно реконструируется около сотни. Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы значительно улучшится. Новые поликлиники уже строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учетом мнения врачей и пациентов", - заявил Собянин.



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