ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел новую детскую поликлинику в районе Кунцево

15:21
  • пятница
  • 26 августа 2022

Мэр поручил ускорить открытие объекта

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники на улице Академика Павлова в районе в Кунцево. Строительство объекта уже завершено.

Здесь всё по новому стандарту. Расположение кабинетов, комфортная зона ожидания приёма, удобная навигация. Старая поликлиника находится рядом с новым здания. Площадь здесь в два раза больше. Принимать будут уже знакомые местными жителями врачи. Заработает отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, неотложной помощи, а также молочно-раздаточный пункт.

"У нас такая программа достаточно большая по реконструкции поликлиник, но еще и по строительству. Одновременно в городе строится 20 поликлиник и одновременно реконструируется около сотни. Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы значительно улучшится. Новые поликлиники уже строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учетом мнения врачей и пациентов", - заявил Собянин.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Детская поликлиника в районе Кунцево
Детская поликлиника в районе Кунцево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.