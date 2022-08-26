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Лукашенко вспомнил, как разгружал вагоны

15:32
  • пятница
  • 26 августа 2022

Делал он это в студенческие годы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о работе в студенческие годы.
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"Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, надо шевелиться", - цитирует главу государства агентство "Белта".

Он добавил, что в стране, и особенно в Минске, есть много возможностей заработать. В частности, по предприятиям холдинга "БелОМО" представлены вакансии примерно на 200 человек.

Молодежь Лукашенко призвал меньше сидеть в телефонах.

"Этот телефон для работы должен быть. Тычь в этот телефон, когда надо. Но сидеть и думать, что там картошка вырастет", - сказал белорусский лидер.

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