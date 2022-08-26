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Глава МАГАТЭ предупредил о риске аварии на Запорожской АЭС

15:40
  • пятница
  • 26 августа 2022

Объект работает с трудом

Риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя, поскольку объект хотя и функционирует, но не без трудностей. Такое заявление в пятницу, 26 августа, сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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Гросси напомнил про постоянные перебои с электроснабжением и проблемы с отработавшим топливом на Запорожской АЭС.

В МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений, цитирует Гросси РИА Новости.

МАГАТЭ продолжает подготовку миссии на Запорожскую АЭС, возглавит ее лично глава агентства. Миссия уже получила гарантии безопасности от России и Украины. Точные сроки ее прибытия неизвестны, сообщалось лишь, что миссия отправится на станцию в ближайшие дни.

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