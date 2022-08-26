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Кадыров предложил лично разобраться с обвинениями СБУ

15:57
  • пятница
  • 26 августа 2022

Главу Чечни заочно обвинили в военных преступлениях

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на обвинения со стороны Службы безопасности Украины выразил готовность лично приехать куда потребуется и разобраться с обвинениями.

Как заявил Кадыров в своем Telegram, пусть "господа-сбушники" определят место, куда нужно явиться — "мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист".

Глава Чечни подчеркнул, что у сотрудников СБУ нет "ни чести, ни совести, ни патриотизма", а также назвал их пешками преступных организаций.

Кадыров подтвердил, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации России на Украине, а также пообещал защищать людей, которых украинские власти мучили все эти годы.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила главу Чечни в разработке и планировании "военных операций" на территории Украины в феврале-марте 2022 года. По сообщению СБУ, Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений.

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