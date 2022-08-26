Медведев: готовится проект об условиях въезда и пребывания иностранцев

Речь идет о безопасности государства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта, касающегося иностранных граждан.

"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - сказал он на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Медведев, с учетом новых требований и реальной ситуации необходимо оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах. Речь, по словам зампреда Совбеза, идет в том числе о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".

"Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", - объяснил Медведев.

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