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ВСУ устроили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске

16:06
  • пятница
  • 26 августа 2022

Пострадал заместитель начальника ГАИ города

Власти Бердянска в Запорожской области сообщили в Telegram о взрыве в городе.
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"Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий. Так, сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП пострадал заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников. Он госпитализирован с осколочными ранения.

Детали происшествия уточняются. Граждан просят быть внимательными.

ОБНОВЛЕНИЕ (16:30): Раненный в результате теракта в Бердянске замначальника ГАИ города Александр Колесников умер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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Взрыв в Бердянске
Взрыв в Бердянске
Взрыв в Бердянске
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