В Екатеринбурге должник отправился с собственной свадьбы под арест

Мужчина отказывался выплачивать алименты

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФССП, в Екатеринбурге судебные приставы забрали со свадьбы жениха.

"Мужчина, являясь родителем несовершеннолетнего, без уважительных причин и в нарушение решения суда не выплачивал алименты на содержание ребенка. На прием к судебному приставу не являлся, от уплаты и объяснений всячески уклонялся", - говорится в сообщении.

Приставам стало известно, что нарушитель 25 августа отправился на церемонию бракосочетания. Они прибыли прямо туда и задержали мужчину.

"Судебные приставы препроводили жениха-должника из ЗАГСа сначала в суд, а затем в специализированное учреждение для отбывания административного ареста в 10 суток", - добавили в ФССП.

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