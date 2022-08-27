За сутки в России госпитализировано 4354 больных коронавирусом

Заразились 47 093 человек

За сутки в России госпитализировано 4 354 больных коронавирусом, всего зафиксировано 43 093 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 359 066 человек с COVID-19, умерло 384 000 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 398 человек, зарегистрировано 6 915 новых больных, всего в столице 3 004 574 инфицированных, скончался 45 021 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Центробанк предупредил граждан о возвращении мошенников к теме коронавируса. В частности, для получения данных банковской карты злоумышленники рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты.

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