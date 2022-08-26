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"Газпром" поделился подробностями подготовки к зиме

16:59
  • пятница
  • 26 августа 2022

Процесс идет в ежедневном режиме

На 24 августа объем закачки газа в подземные хранилища России составил 91,4%, сообщил "Газпром".

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"Подготовка к готовности прохождения осенне - зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее компания объявила о планах создать в российских подземных хранилищах газа к зиме рекордный резерв - 72,662 миллиарда кубических метров.

В прошлом осенне - зимнем периоде был создан оперативный резерв газа в объеме 72,638 млрд кубов.

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