"Газпром" поделился подробностями подготовки к зиме

Процесс идет в ежедневном режиме
На 24 августа объем закачки газа в подземные хранилища России составил 91,4%, сообщил "Газпром".
"Подготовка к готовности прохождения осенне - зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.
Ранее компания объявила о планах создать в российских подземных хранилищах газа к зиме рекордный резерв - 72,662 миллиарда кубических метров.
В прошлом осенне - зимнем периоде был создан оперативный резерв газа в объеме 72,638 млрд кубов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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