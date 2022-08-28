В России госпитализированы с коронавирусом ещё 2340 человек

Дополнительные санитарные меры в школах вводить не планируется

За сутки в России госпитализировано 2 340 больных коронавирусом, всего зафиксировано 46 857 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 405 923 человека с COVID-19, умерло 384 083 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 390 человек, зарегистрирован 6 451 новый больной, всего в столице 3 011 025 инфицированных, скончались 45 053 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе Роспотребнадзор счёл излишними дополнительные антиковидные меры в школах. В ведомстве не нашли причин для введения более жёстких противоэпидемических мер в средних учебных заведениях.

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