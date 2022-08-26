Цифровая система "Мой экспорт" поможет компаниям найти рынки сбыта

На платформе уже запущен 31 сервис

Интернет-платформа "Мой экспорт" была создана, чтобы сделать процесс поиска рынков сбыта быстрым, простым и эффективным. Как отмечают ее авторы, экосистема сопровождает экспортера на основных этапах внешнеэкономической деятельности и позволяет решать различные вопросы в режиме онлайн.

Пользователям бесплатно доступны уникальный аналитический интерактивный продукт "Поиск рынков сбыта", а также восемь видов готовых аналитических отчетов по наиболее востребованным экспортерами разрезам (например, внешняя торговля России, стран мира, макроэкономическая информация и цены на мировых рынках). В отчетах доступна аналитика вплоть до декабря 2021 года.

Развернутое аналитическое исследование можно заказать у "Профессионалов экспорта", это база экспертов в области ВЭД. Они проведут исследование непосредственно по целевой продукции компании и оценят ее перспективность на конкретных рынках.

Кроме того, на платформе выложены бесплатные учебные пособия, которые помогут выстроить долгосрочные отношения с потенциальными партнерами (в частности, "Особенности работы с представителями разных видов культур" и "Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности").

Вместе с тем сервис "Поиск поставщика по запросу экспортера" на "Профессионалах экспорта" поможет, если возникли сложности с постоянными зарубежными поставщиками деталей, комплектующих, сырья и материалов, а организациям, которые хотят попасть на новые зарубежные онлайн-площадки, платформа бесплатно подберет иностранный маркетплейс именно под их товары и услуги.

В разделе "Разрешительные документы" есть возможность получить необходимый для начала поставок за рубеж сертификат свободной продажи, а на странице сервиса "Мероприятия" выложен календарь предстоящих событий.

На платформе компании также могут оформить отправку заказов почтой прямо из личного кабинета, получить от государства поддержку на компенсацию части затрат на транспортировку продукции за рубеж.

Сейчас на платформе "Мой экспорт" работает 31 сервис. До 2024 года планируется запустить еще 30, в том числе - платежный, который позволит компаниям выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате.

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