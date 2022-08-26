Михалков выступил против проката фильмов с уехавшими артистами

Неблагодарность должна быть как-то оценена, считает режиссер

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил на пресс-брифинге Московского международного кинофестиваля, что не считает нужным выпускать в прокат фильмы, в которых задействованы уехавшие из страны после начала специальной военной операции артисты.

"Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят, за государственные, к тому же, во многом деньги", - сказал режиссер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "неблагодарность должна быть как-то оценена".

Вместе с тем Михалков призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с эмиграцией 1920-х годов.

"Они не бросали родину, они не приняли власть. И в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру", - подчеркнул он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"