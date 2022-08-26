"Добрый кола": Coca-Cola остается в России под новым названием

Подразделение Coca-Cola HBC в России также переименовано

Подразделение Coca-Cola HBC в России переименовано в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"), компания будет продавать в стране напиток под брендом "Добрый кола".

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", - сообщил основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, "продажи будут строиться на известности сока "Добрый".

Подразделение будет управляться локально, сырье станут закупать на внутреннем рынке.

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