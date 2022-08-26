"Вкусно - и точка" анонсировала аналог "Макфлурри"

В меню по всей стране он появится до 29 августа

В ресторанах сети "Вкусно - и точка" до 29 августа станет доступен аналог "Макфлурри", пишут "Известия".

Десерт получит название "Айс де Люкс". С 29 августа он появится в меню ресторанов по всей стране - в том числе и в меню завтраков.

Сеть "Вкусно - и точка" - преемник McDonald's в России. Американская компания объявила о приостановке работы в стране 14 марта.

В июле Роспатент зарегистрировал товарный знак "Вкусно и точка". На предложение о сотрудничестве от "Вкусно и точка" согласились два из трех покупателей франшизы экс-сети McDonald’s в России.

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