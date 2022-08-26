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Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

18:59
  • пятница
  • 26 августа 2022

В нем приняли участие почти 460 тысяч человек

В тестировании электронных выборных систем приняли участие почти 460 тысяч москвичей. На участках на 17:00 был выдан 11 381 бюллетень. Электронные бюллетени получили 446 616 человек.

Тестовое голосование проходило 26 августа с 08:00 до 17:00 в рамках подготовки к выборам муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Во время теста избиратели могли ознакомиться с процессом голосования и опробовать нововведения, которые ждут их на грядущих выборах. Кроме того, москвичи высказались по важному для развития города вопросу: "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?"

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что тестирование прошло без сбоев.

"Тест состоялся, у нас система выдержала, сработала четко, мы фиксируем интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, оно для москвичей в приоритете", - заявил Ковалев.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

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