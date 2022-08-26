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МИД: Киев делает все, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

18:56
  • пятница
  • 26 августа 2022

Российская сторона же делает заинтересована, чтобы миссия прошла в безопасном режиме

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялась и прошла в безопасном режиме.

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"Главное - остановить ядерный произвол со стороны режима В.Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию", - подчеркнули в ведомстве.

Там также выразили надежду на то, что руководство ООН направит свою энергию на предотвращение создаваемых Киевом угроз ядерной и физической безопасности.

"Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в т.ч. попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются", - заключили в МИД.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

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