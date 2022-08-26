Выигравший в лотерею 1,33 млрд долларов в США так и не забрал приз

Счастливый билет был куплен на автозаправке в штате Иллинойс

В США выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда так и не забрал приз, пишет Daily Mail.

"Победитель лотереи спустя 30 дней так и не заявил прав на приз", - говорится в заметке.

Для счастливчика при этом еще не все потеряно. С момента розыгрыша у игроков есть год, что забрать деньги. Организаторы лотереи Mega Millions призвали всех купивших билеты тщательно проверить номера.

По данным СМИ, куплен выигрышный билет был на автозаправке в штате Иллинойс. Разыгранная сумма стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю данной лотереи.

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