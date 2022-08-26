В Москве не выявили превышения вредных веществ в воздухе

Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре

Превышения вредных веществ в московском воздухе не выявлено. Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

"По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", за сутки зарегистрированы кратковременные (до 20 минут), незначительные (до 1,3 ПДК) превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе (связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями): взвешенных частиц РМ10 на станции "М1 (Очаковское)" (ЗАО), на станции "Долгопрудная" (САО), оксида углерода на станции "Нижняя Масловка" (САО), диоксида азота на станции "М2 (Жулебино)" (ЮВАО)", - говорится в сообщении на сайте надзорной службы.

На остальных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" максимально разовые концентрации веществ в атмосферном воздухе зарегистрированы ниже предельно допустимых значений, отметили специалисты.

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