В Ирландии избили украинского подростка

Среди нападавших были прибалты

Украинский подросток стал участником драки в ирландском городе Маллингар, сообщает издание Westmeath Independent.

"В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана", - сказано в материале.

Как рассказали пострадавшие дети, нападавшие кричали "Украинцы, идите домой!". Среди обидчиков были ирландцы и прибалты. Теперь родители подростка намерены идти в суд.

Ранее СМИ сообщили, что жители Великобритании массово отказываются от размещения в своих домах украинских беженцев на фоне возникшей из-за кризиса острой нехватки средств.

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