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В России приостанавливается выдача загранпаспортов нового поколения

20:17
  • пятница
  • 26 августа 2022

Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений

Консульский информационный портал Министерства иностранных дел России сообщил о приостановке выдачи загранпаспортов сроком действия 10 лет.
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"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет)", - говорится в сообщении.

Там при этом уточняется, что оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке.

"В качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", - добавили в ведомстве.

Паспорт нового образца содержит биометрические параметры владельца - отпечатки пальцев.

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