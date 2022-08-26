НАТО нашла новый плацдарм для противостояния с Россией

Альянс готовится отвечать?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике.
"Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам", - добавил он (цитата по РИА "Новости").
По словам генсека, ответ НАТО - "сильное и предсказуемое присутствие в регионе".
Как уточнил Столтенберг, возможности России на Севере представляют стратегический вызов.
По поводу Китая генсек отметил, что КНР "планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в проекты на крайнем Севере".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"