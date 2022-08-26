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НАТО нашла новый плацдарм для противостояния с Россией

20:47
  • пятница
  • 26 августа 2022

Альянс готовится отвечать?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике.

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"Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам", - добавил он (цитата по РИА "Новости").

По словам генсека, ответ НАТО - "сильное и предсказуемое присутствие в регионе".

Как уточнил Столтенберг, возможности России на Севере представляют стратегический вызов.

По поводу Китая генсек отметил, что КНР "планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в проекты на крайнем Севере".

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