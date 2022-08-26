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В Киеве назвали переговоры с Россией "смертным приговором"

20:49
  • пятница
  • 26 августа 2022

Американское издание The Hill пообщалось с советником офиса президента Украины Михаилом Подоляком

Власти Украины считают "смертным приговором" инициативу по переговорам с Россией на фоне специальной военной операции, пишет американская газета The Hill.

Издание пообщалось с советником офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Он уверяет, что западное оружие может "переломить" ситуацию. "Президент Зеленский однозначно против [переговоров]", — заявил он.

Ранее Украина сочла невыгодным перемирие с Россией. Тогда Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий невыгоден и для Украины, и для Евросоюза.

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