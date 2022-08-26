Медведев заявил, что Россия не пошла на жесткий сценарий СВО

Спецоперация проводится, чтобы не случилось третьей мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью французскому каналу LCI, что специальная военная операция России в Донбассе и на Украине проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны.

При этом он отметил, что Москва не пошла на жесткий сценарий специальной военной операции, хотя она завершилась бы быстрее.

Также зампред Совбеза подчеркнул, что отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности для России.

Как напомнил Медведев, некоторое время без специальной военной операции можно было обойтись, но переговоры России с Западом не увенчались успехом. По словам Медведева, Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия, так как неопытен, зависим от других стран и подвержен влиянию психотропов.

Россия может присоединить ЛНР и ДНР, только если сами республики проведут соответствующие референдумы, заключил зампред СБ.

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