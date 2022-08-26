"Спартак" пополнился нападающим из Сенегала

Игрок воспитывался в академии "Барселоны"

Состав московского футбольного клуба "Спартака" подписал контракт с сенегальским нападающим Кейта Бальде, сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до июня 2025 года.

Кейта воспитывался в академии "Барселоны", в 2011 году перешел в "Лацио", а оттуда, в 2017 году, в "Монако", за которых в 60 матчах забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

На правах аренды Бальде играл также за миланский "Интер" (29 матчей, 5+2) и "Сампдорию" (26 матчей, 7+2).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"