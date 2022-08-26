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У экс-главы ставропольского ГИБДД конфисковали имущество на 180 млн рублей

21:59
  • пятница
  • 26 августа 2022

У Алексея Сафонова нашли дом с золотым унитазом

Суд в Ставрополе конфисковал имущество бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, общую стоимость которого оценили в 180 миллионов рублей.

По решению суда у Сафонова отобрали земельные участки, дорогостоящие дома, в том числе виллу с золотым унитазом, квартиры и иномарки.

По версии правоохранителей, полковник Сафонов, его родственники и близкие лица приобрели объекты недвижимости и иное имущество, не указав сведения о законности источников, за счет которых совершались сделки.

Полковник и ряд его подчиненных сейчас находятся под следствием по делу о взятке, пишет "КоммерсантЪ".

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