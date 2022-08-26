ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из HIMARS

Погибли три человека

Министерство обороны России в ходе брифинга в пятницу вечером, что подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS был совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской народной республики.

"В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным, погибли три человека, семь получили ранения различной степени тяжести", - уточняется в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, командирам ВСУ было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом .

Кроме того, в Минобороны сообщили, что националисты разместили артиллерию на территории школ в ДНР и Харьковской области.

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