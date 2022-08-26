ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру

22:38
  • пятница
  • 26 августа 2022

2 из 4 ракет удалось отразить

Израильские F-16 нанесли удар ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

"25 августа с 19:16 до 19:30 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части Средиземного моря нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми авиационными бомбами по объектам на территории Сирийского научно-исследовательского центра в городе Масьяф. Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб", - сказал Егоров.

Накануне SANA сообщило, что Израиль нанес удар по сирийской провинции Хама. По информации агентства, силы ПВО Сирии отражали удары в районе города Масьяф. Поступила информации о двух пострадавших мирных жителях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Истребители F-16
Истребители F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.