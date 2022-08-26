Израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру

2 из 4 ракет удалось отразить

Израильские F-16 нанесли удар ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

"25 августа с 19:16 до 19:30 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части Средиземного моря нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми авиационными бомбами по объектам на территории Сирийского научно-исследовательского центра в городе Масьяф. Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб", - сказал Егоров.

Накануне SANA сообщило, что Израиль нанес удар по сирийской провинции Хама. По информации агентства, силы ПВО Сирии отражали удары в районе города Масьяф. Поступила информации о двух пострадавших мирных жителях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"