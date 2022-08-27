Это может привести к масштабной катастрофе

Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелам с позиций ВСУ. Под ударом - хранилище ядерных отходов. Неонацисты выпустили, как минимум десять снарядов. Огонь вели из американских гаубиц 777.

А посёлок Куйбышево в Запорожье обстреляли из РСЗО HIMARS. Снаряды угодили в жилые дома. Погибли пять человек, из них - двое детей, сообщает "ТВ Центр".

Также украинские радикалы нанесли удары по больнице в Стаханове в ЛНР. По предварительным данным, жертвами стали три человека, ещё семеро получили ранения.

Как к расходному материалу киевский режим относится и к людям, проживающим на подконтрольных Украине территориях. Их продолжают использовать как живой щит. По данным Национального центра управления обороной России, в Белицком в ДНР радикалы организовали опорный пункт прямо в здании школы, а во дворе разместили бронетехнику и артиллерию. Местных жителей фактически удерживают в заложниках.

В Доброполье под казарму и склад боеприпасов также переоборудовали учебное заведение. Прямо с его территории ВСУ обстреливают окрестные населённые пункты, в том числе, из РСЗО. В Панютино Харьковской области националисты применяют ту же тактику - в здании школы складируют боеприпасы, во дворе размещают бронетехнику.

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