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Минобороны показало работу РЛС "Ниобий"

11:00
  • суббота
  • 27 августа 2022

Они несут боевое дежурство круглосуточно

Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства радиолокационных станции "Ниобий". Они серьёзно увеличивают эффективность работы наших ПВО.
Минобороны показало кадры работы "Градов"

РЛС контролирует всё, что происходит в небе на расстоянии до 400 километров, ведёт аэродинамические и баллистические цели и даже определяет летящих птиц.

Из сотен объектов система автоматически отсеивает те, которые не представляют угрозы. Станции могут работать как в обычных условиях, так и в сложной обстановке, наполненной помехами. Дежурство ведётся круглосуточно.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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