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Названы имена героев спецоперации по защите Донбасса

10:43
  • суббота
  • 27 августа 2022

Бойцы проявляют мужество на Украине

В Минобороны России рассказали о мужестве военнослужащих, которые проявляют отвагу и профессионализм в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Украинские националисты обстреляли электростанцию в Энергодаре

В ходе освобождения одного из населённых пунктов младший сержант Виктор Жалыбин взял в плен двух неонацистов. Во время допроса они раскрыли важные сведения, которые позволили нанести противнику серьёзный урон.

Старший прапорщик Виталий Щур во время столкновения с превосходящими силами украинских радикалов, спас из-под огня нескольких раненных товарищей, вернулся к бою и вместе с сослуживцами уничтожил 12 националистов.

Лейтенант Владимир Тютерев под плотным огнём противника забрался на 70-метровую вышку и установил на ней ретранслятор. Это позволило наладить связь с командованием, оперативно вести корректировку целей ВСУ и не допустить потерь среди личного состава, сообщает "ТВ Центр".

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