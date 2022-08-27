Участники конференции по ядерному оружию не приняли итоговый документ

Его не удалось согласовать

Участники конференции по ядерному оружию не смогли прийти к согласию и принять, как это обычно происходит, итоговый документ. По мнению российской стороны, согласовать документ не удалось из-за политизированных и лживых заявлений некоторых делегаций по Украине, сообщает ТАСС.

Как отметил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, достичь консенсуса не удалось из-за слабого желания государств с противоположной точкой зрения учитывать мнение оппонентов. При этом российская сторона не считает провалом конференции отсутствие итогового документа.

10-я конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия проходила с 1 августа в Нью-Йорке. Среди прочих обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. С начала проведения спецоперации по защите Донбасса станция находится под контролем России, но на ней работает украинский персонал.

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