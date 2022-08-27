Российские десантники остановили попытку прорыва ВСУ

Уничтожены 20 бойцов украинской армии

Остановлен прорыв украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении. Подразделения украинских националистов остановили российские десантники, сообщает Минобороны.

Во время завязавшегося боя убиты 20 военнослужащих ВСУ. По украинским военным был открыт огонь из нескольких видов оружия.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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