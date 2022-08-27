Фронт продвигается на запад

Новые акты украинского террора. Неонацисты атаковали больницу в Стаханове. В результате обстрела погибли три человека. Также боевики выпустили десятки снарядов по Донецку и пригородам. Укрепления ВСУ штурмуют российские военные. Шквал огня артиллерии не оставляет врагу шансов для контрнаступления.

Нью-Йорк горит. Точнее, украинские позиции возле посёлка городского типа Новгородское. Он был переименован Верховной радой в Нью-Йорк в прошлом году. Идут бои за этот населённый пункт, чтобы отбросить украинскую армию, в том числе, от окраин Горловки.

Линия фронта постепенно откатывается на запад. Наземные штурмовые группы ведут наступление. Вместе с ними передвигаются и артиллеристские батареи, которые поддерживают огнём пехоту.

В лесопосадке оборудована и хорошо замаскирована можно сказать снайперская позиция артиллеристов. Орудие – пушка МТ-12 "Рапира" производства 1971 года – добыта в бою. Калибр может и не большой - 100 миллиметров - но зато орудие исключительно точное.

Артиллеристы только оборудовали новую позицию. Противник о ней ничего не знает, а значит и не ожидает удара отсюда. Это сейчас, можно сказать, снайпер в засаде, чтобы в нужный момент открыть огонь, поразить цель и уйти, оставшись незамеченным.

Украинские артиллеристы практически ежедневно наносят удары по районам Горловки. Свою пушки ВСУ прячут среди домов пока оккупированных населённых пунктов, что серьёзно затрудняет их уничтожение. На линии фронта постоянный огневой контакт. Это ещё недавно украинские позиции, теперь отсюда ведут огонь бойцы народной милиции ДНР, сообщает "ТВ Центр".

На Николаевско-Криворожском направлении подразделения ВСУ на бронетехнике предприняли попытку прорыва. Движение боевых порядков были вовремя обнаружены воздушной разведкой. Российские десантники ударили на опережение.

Боевые машины десанта дают залпы из 100-миллиметровых пушек, добавляя из автоматических 30-миллиметровых. Вносят панику в ряды боевиков, которые явно не ожидали атаки и не могли понять с какого направления она идёт.

Разбегающуюся пехоту добивают стрелковым вооружением, в том числе, крупнокалиберными пулемётами. Попытка прорыва завершилась фактически и не начавшись. Результат боя отлично виден с воздуха. Небо над зоной проведения специальной военной операции российская армия контролирует при помощи новейших мобильных радиолокационных станций "Ниобий". Видит всё, что летает на высоте до 65 километров. Одновременно может отслеживать порядка трёхсот объектов.

Данные об обнаружении военной цели передаются в штаб, оттуда уже на соответствующие посты ПВО, либо для перехвата в ВКС. Таким образом стало фактически невозможным использование ВСУ оставшихся в строю самолётов и вертолётов. Беспилотники засекаются ещё за долго до подхода на расстояние выстрела.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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